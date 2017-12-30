Главные новости
В РоссииФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеВ РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
В мире

С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов Сирии к режиму прекращения боевых действий

В текущем году населению страны передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, с начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщает в субботу Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"В текущем году Центром по примирению враждующих сторон продолжалась непрерывная деятельность по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, с начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооруженных формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий", - отмечается в сообщении.

В целях улучшения гуманитарной ситуации Центром по примирению проводилась работа по оказанию помощи населению Сирии в наиболее пострадавших районах.

Всего за 2017 год проведено 1 296 гуманитарных акций.

Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн.

Медицинскую помощь получило более 67 тысяч сирийцев.

Создание трехсторонней гуманитарно-целевой группы Россия-ООН-Сирия положительным образом сказалось на количестве проводимых гуманитарных конвоев ООН в труднодоступные районы и наращивании объема гуманитарной помощи нуждающимся гражданам, отмечается в сообщении.

По сравнению с третьим кварталом 2017 года, количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50 процентов, а количество доставленного гуманитарного груза - на 31 процент, составив более 7 тысяч тонн.

Всего с начала текущего года Центром по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение более 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тысяч тонн.

Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения.

С учетом результатов этой работы определялись наиболее благоприятные районы для обустройства и приема беженцев.

Дальнейшие мероприятия, проводимые Центром по примирению, неизменно будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи сирийскому народу, говорится в сообщении.

Теги: Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Грабитель почты в Харькове не успел скрыться от полиции и решил взять заложниковГрабитель почты в Харькове не успел скрыться от полиции и решил взять заложников
Таково объяснение событий от советника министра внутренних дел Украины Антона ГеращенкоПодробнее
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмыЭкс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Суд вынес приговор по делу об оскорблении судейПодробнее
США не будут стремиться расчленить СириюСША не будут стремиться расчленить Сирию
Американское правительство не раз указывало на необходимость сменить власть в странеПодробнее
Нефть заканчивает год на многолетнем максимумеНефть заканчивает год на многолетнем максимуме
С начала года Brent подорожала почти на 17%, WTI - на 11%Подробнее
Трамп потребовал прекратить поставки китайской нефти в КНДРТрамп потребовал прекратить поставки китайской нефти в КНДР
В противном случае президент США пообещал ужесточить подход к ПекинуПодробнее
Британский парламент пригрозил санкциями Facebook и TwitterБританский парламент пригрозил санкциями Facebook и Twitter
Лондон потребовал доказательств "вмешательства" России в BrexitПодробнее
США и Израиль заключили секретное соглашение по ИрануСША и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану
Совместные команды будут заниматься разрушением связей Ирана с "Хезболлой", а также ядерной и ракетной программамиПодробнее
Полиция Нью-Йорка начнет учиться предотвращать теракты в новогодние праздникиПолиция Нью-Йорка начнет учиться предотвращать теракты в новогодние праздники
Около 2 млн человек будут встречать Новый год на улицах Нью-ЙоркаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеВ РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейВ России"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 годВ РоссииАвтобус въехал в остановку в МосквеВ миреНефть заканчивает год на многолетнем максимуме

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

Пассажиры пострадавшего от удара молнии авиарейса из Грузии в Грецию доставлены в город Кавала на автобусах

Два человека ранены в результате стрельбы в центре Москвы

Сообщения о минировании двух торговых центров в Волгограде оказались ложными

Информация о минировании торговых центров в Саратове не подтвердилась

Порядка 700 человек эвакуировано из торгового центра в Москве после анонимного сообщения

Взрывных устройств в торговых центрах и здании аэропорта Нижнего Новгорода не обнаружено

Посетителей двух торговых центров Саратова эвакуировали из-за анонимных звонков

С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов Сирии к режиму прекращения боевых действий

В текущем году населению страны передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн Подробнее

Мужчина, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу, прерванную сообщениями о возможных минированиях

В РПЦ пообещали не заставлять школьников изучать основы религиозных культур

В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

Два торговых центра в Волгограде эвакуировали после сообщений о минировании

Что случилось за день: суббота, 30 декабря

Задержание исполнителя теракта в Петербурге, отказ ВС РФ допустить Навального до выборов и 300 электробусов для Москвы Подробнее

Пять ТЦ в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщений о минировании

В Воронеже эвакуировали несколько торговых центров

Трех женщин и двух детей освободили из захваченного отделения почты в Харькове

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло близ Алматы

В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт и торговые центры

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националистПо данным источника, задержанный причисляет себя к оккультному движению "Нью Эйдж" Подробнее

Супруга муфтия Дагестана официально выдвинута кандидатом в президенты РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru