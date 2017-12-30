С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов Сирии к режиму прекращения боевых действий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, с начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщает в субботу Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"В текущем году Центром по примирению враждующих сторон продолжалась непрерывная деятельность по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, с начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооруженных формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий", - отмечается в сообщении.

В целях улучшения гуманитарной ситуации Центром по примирению проводилась работа по оказанию помощи населению Сирии в наиболее пострадавших районах.

Всего за 2017 год проведено 1 296 гуманитарных акций.

Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн.

Медицинскую помощь получило более 67 тысяч сирийцев.

Создание трехсторонней гуманитарно-целевой группы Россия-ООН-Сирия положительным образом сказалось на количестве проводимых гуманитарных конвоев ООН в труднодоступные районы и наращивании объема гуманитарной помощи нуждающимся гражданам, отмечается в сообщении.

По сравнению с третьим кварталом 2017 года, количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50 процентов, а количество доставленного гуманитарного груза - на 31 процент, составив более 7 тысяч тонн.

Всего с начала текущего года Центром по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение более 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тысяч тонн.

Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения.

С учетом результатов этой работы определялись наиболее благоприятные районы для обустройства и приема беженцев.

Дальнейшие мероприятия, проводимые Центром по примирению, неизменно будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи сирийскому народу, говорится в сообщении.