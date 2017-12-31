Пассажиры пострадавшего от удара молнии авиарейса из Грузии в Грецию доставлены в город Кавала на автобусах

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Все пассажиры авиарейса авиакомпании Wizz Air, выполнявшего в субботу утром рейс W66401 из Кутаиси в греческий город Кавала, который из-за удара молнии по самолету сделал вынужденную посадку в международном аэропорту Софии, доставлены в этот город на берегу Эгейского моря автобусами, сообщили "Интерфаксу" в Кутаисском международном аэропорту.

"Пострадавший от молнии самолет остался в Софии, где продолжается его инспектирование. Запланированный же рейс в Ларнаку, который он должен был осуществить сегодня вечером, выполнил прибывший в Кутаиси другой борт авиакомпании Wizz Air", - сказал представитель аэропорта.

По его словам, в связи с происшедшим, на несколько часов пришлось отложить также выполнение рейсов данной авиакомпании из Кутаиси в направлении городов Меммингена (Германия) и Вильнюса (Литва).