Из-за падения самолета в реку недалеко от Сиднея погибли шесть человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек - все, кто находился на борту одномоторного легкого самолета типа DHC-2 Beaver - погибли в воскресенье после того, как он упал в реку Хоксбери к северу от Сиднея, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Погибшие - пять пассажиров и пилот. По неподтвержденным данным, четыре жертвы крушения являлись подданными Великобритании, также на борту находился 11-летний мальчик.

После падения самолет быстро затонул, и пока его не удалось поднять со дна реки. Тем не менее сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела троих погибших.

Причина крушения самолета пока неизвестна.