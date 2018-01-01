Украинский катер обнаружил судно-нарушителя под флагом Танзании

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве.

Как сообщается на странице ВМС в фейсбуке в понедельник, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области. Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе населенного пункта Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отвечало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование.

"Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедурам, установленным международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", - рассказали в ведовстве.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.