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Италия в ОБСЕ призвала к выполнению минских соглашений по Украине

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Италия, которая с 1 января приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пообещала продолжить усилия по имплементации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, говорится на сайте ОБСЕ в понедельник.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить минские соглашения", - сказал глава МИД Италии Анжелино Альфано, сообщается на сайте организации.

Он подчеркнул, что Италия "и в дальнейшем будет поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта".

Вместе с тем, он анонсировал продолжение "женевского формата" переговоров по Грузии, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинского заключительного акта 1975 года) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

В сообщении также отмечается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".

Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании Постоянного совета в Вене.

Теги: Украина, Италия, ОБСЕ
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