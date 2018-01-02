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Посольство США в Киеве призвало наказать виновных в убийстве правозащитницы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посольство США на Украине шокировано гибелью украинской правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской, призывает наказать виновных.

"Потрясены и опечалены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в твиттере, опубликованном во вторник.

"Те, кто ответственен (за гибель Ноздровской - ИФ), должны предстать перед правосудием", - подчеркивается в сообщении.

Правозащитница, юрист Ирина Ноздровская была найдена мертвой под Киевом в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, сообщили ранее в украинской полиции.

Депутат украинского парламента Мустафа Найем заявил, что Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского районного суда Киева Дмитрий Россошанский, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости - Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал он.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес. Однако следствие не рассматривает версию ее самоубийства.

Первый заместитель начальника полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что вопрос раскрытия убийства Ноздровской находится на личном контроле главы ведомства Сергея Князева, а также министра внутренних дел.

Теги: Украина, Киев, Ирина Ноздровская, США
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