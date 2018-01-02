Додон обвинил Конституционный суд Молдавии в нарушении законодательства

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд страны (КС) "вновь грубо нарушил законодательство страны".

"Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились "играть" так, как им будет диктовать правящий режим демократов (Демократической партии - ИФ)", - написал он во вторник на своей странице в фейсбуке, комментируя решение о его временном отстранении от исполнения обязанностей.

"В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения - на пределе законности и за пределами здравого смысла", - отметил глава государства.

Он назвал "ожидаемым" повторение политического трюка от 17 октября этого года, когда президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Евгения Стурзы.

"Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент - через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Таким образом, власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров. Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием", - подчеркнул Додон.

По его словам, своим сегодняшним решением КС "окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства". "Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического", - заявил Додон, подчеркнув, что принял решение не отступать.

"Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров. Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан, - сказал он. - А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы".

Как сообщалось, по запросу группы депутатов Конституционный суд Молдавии во вторник временно отстранил президента от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КС разрешил спикеру парламента или премьеру назначить новых членов правительства.