Бельгия приготовилась к ураганному ветру

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Королевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевой степени угрозы последствий стихии по всей стране в ночь на среду.

Как объясняют бельгийские СМИ, "оранжевая степень" означает, что ожидается "очень сильный ветер с порывами еще большей силы".

"Скорость ветра и порывы будут чрезвычайно усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, самые большие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный ущерб жилым строениям", - цитирует пресса сообщение метеорологического института.

Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье. Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.