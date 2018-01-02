Российский телеканал сообщил о депортации своего сотрудника из Латвии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "ТВ Центр" сообщил о депортации своего сотрудника из Латвии.

"В Латвии задержан сотрудник телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", - говорится в сообщении телеканала, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Там отмечается, что в телекомпании выражают недоумение в связи со случившимся, так как Курлаев находился в Латвии в частной поездке.

"В то же время в телекомпании считают, что депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ, - заявил телеканал, - и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова".