Обвиняемый в отмывании денег Манафорт подал в суд на минюст США

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег, подал в суд на спецпрокурора по расследованию так называемого "российского дела" Роберта Мюллера, заместителя Генпрокурора Рода Розенштейна и на министерство юстиции США.

"Действия минюста и господина Розенштейна при издании приказа о назначении на должность (Роберта Мюллера - ИФ) и действия господина Мюллера в соответствии с полномочиями, предоставленными ему данным приказом, были необоснованными, своенравными и не соответствовали закону", - говорится в иске, поданном в суд в среду.

Пол Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году.