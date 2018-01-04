Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

"Несмотря на существенные доказательства мошенничества в ходе выборов многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, требуемую для расследования. Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Выборы президента США прошли в ноябре 2016 года. После победы республиканца Дональда Трампа в стране стали обсуждать предполагаемое вмешательство извне в ход голосования. В частности, утверждалось, что к этому вмешательству причастна Россия, что в Москве неоднократно опровергали, указывая на отсутствие доказательств.