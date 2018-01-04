В мире Выборы в США - 2016

Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом доме

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В пока еще не появившейся в продаже книге утверждается, что супруга Трампа была до слез огорчена его победой на выборах, а дочь подумывает о том, чтобы самой баллотироваться на пост

Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом доме
Дональд Трамп и Стив Бэннон
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника Стива Бэннона, высказывания которого приводятся в новой книге о первом годе работы 45-го хозяина Белого дома "Огонь и ярость". Автором книги является журналист Майкл Вулф.

Как сообщает "Би-би-си", в частности, автор книги утверждает, что Бэннон описывал отношения между сыном Трампа Дональдом-младшим и некой "группой русских" как "предательские".

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"Они его расколют на национальном телевидении, как яйцо", - заявил экс-советник Вулфу, имея в виду разбирательства в отношении Трампа-младшего и минюста США.

Скандальная книга, которая, по заявлениям автора, основана на более чем 200 интервью, должна появиться на полках магазинов на следующей неделе, но New York Magazine опубликовал некоторые выдержки, которые вызвали возмущенную реакцию Белого дома.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения к моему президентству. Когда его увольняли, он не только лишился работы, он лишился разума. Стив был сотрудником, который стал работать на меня, после того как я уже стал кандидатом от республиканцев, победив 17 соперников, что называли самым впечатляющим выдвижением в истории партии", - говорится в заявлении Трампа.

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Адвокаты Трампа в свою очередь настаивают, что Бэннон нарушил условия трудового соглашения, когда начал обсуждать с Вулфом Трампа и его семью, раскрыв конфиденциальную информацию и позволив себе "пренебрежительные, а временами откровенно клеветнические заявления в адрес президента, членов его семьи и его корпорации".

Как отмечает "Би-би-си", Бэннон считался "главным стратегом" команды американского президента, он покинул свой пост в августе прошлого года.

Скандальная книга

Помимо обвинений в адрес сына Дональда Трампа в неких отношениях с Россией, в книге утверждается, например, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр предупреждал помощников 45-го президента США о том, что за его командой и, возможно, им самим ведут слежку британские спецслужбы.

Сам Блэр уже категорически отверг эти слухи.

Утверждалось, что Блэр рассчитывал получить должность консультанта по вопросам Ближнего Востока и поделился "сплетней" с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером. Представитель британского экс-премьера заявила, что нет никаких оснований для подобных выводов, поскольку Блэр никогда не собирался работать в команде Трампа.

Кроме того, в книге утверждается, что миллиардер был сбит с толку, когда по ходу подсчета голосов после выборов ему сообщили, что он имеет реальные шансы на победу. Со ссылкой на Бэннона утверждается, что супруга Трампа Мелания плакала и отнюдь не от счастья, а сам кандидат - на тот момент - выглядел так, словно увидел привидение и был "в ужасе". Но затем он внезапно превратился в человека, который был убежден, что достоин и способен быть президентом США.

Также автор книги заявляет, что дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер договорились, что она будет баллотироваться на пост президента в будущем, если представится возможность. А также, что она высмеивает прическу отца, обсуждая с друзьями, как именно ему удается добиться необычного цвета и странной укладки.

Теги: США, Дональд Трамп
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