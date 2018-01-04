Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом доме

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника Стива Бэннона, высказывания которого приводятся в новой книге о первом годе работы 45-го хозяина Белого дома "Огонь и ярость". Автором книги является журналист Майкл Вулф.

Как сообщает "Би-би-си", в частности, автор книги утверждает, что Бэннон описывал отношения между сыном Трампа Дональдом-младшим и некой "группой русских" как "предательские".

"Они его расколют на национальном телевидении, как яйцо", - заявил экс-советник Вулфу, имея в виду разбирательства в отношении Трампа-младшего и минюста США.

Скандальная книга, которая, по заявлениям автора, основана на более чем 200 интервью, должна появиться на полках магазинов на следующей неделе, но New York Magazine опубликовал некоторые выдержки , которые вызвали возмущенную реакцию Белого дома.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения к моему президентству. Когда его увольняли, он не только лишился работы, он лишился разума. Стив был сотрудником, который стал работать на меня, после того как я уже стал кандидатом от республиканцев, победив 17 соперников, что называли самым впечатляющим выдвижением в истории партии", - говорится в заявлении Трампа.

Адвокаты Трампа в свою очередь настаивают, что Бэннон нарушил условия трудового соглашения, когда начал обсуждать с Вулфом Трампа и его семью, раскрыв конфиденциальную информацию и позволив себе "пренебрежительные, а временами откровенно клеветнические заявления в адрес президента, членов его семьи и его корпорации".

Как отмечает "Би-би-си", Бэннон считался "главным стратегом" команды американского президента, он покинул свой пост в августе прошлого года.

Скандальная книга

Помимо обвинений в адрес сына Дональда Трампа в неких отношениях с Россией, в книге утверждается, например, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр предупреждал помощников 45-го президента США о том, что за его командой и, возможно, им самим ведут слежку британские спецслужбы.

Сам Блэр уже категорически отверг эти слухи.

Утверждалось, что Блэр рассчитывал получить должность консультанта по вопросам Ближнего Востока и поделился "сплетней" с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером. Представитель британского экс-премьера заявила, что нет никаких оснований для подобных выводов, поскольку Блэр никогда не собирался работать в команде Трампа.

Кроме того, в книге утверждается, что миллиардер был сбит с толку, когда по ходу подсчета голосов после выборов ему сообщили, что он имеет реальные шансы на победу. Со ссылкой на Бэннона утверждается, что супруга Трампа Мелания плакала и отнюдь не от счастья, а сам кандидат - на тот момент - выглядел так, словно увидел привидение и был "в ужасе". Но затем он внезапно превратился в человека, который был убежден, что достоин и способен быть президентом США.

Также автор книги заявляет, что дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер договорились, что она будет баллотироваться на пост президента в будущем, если представится возможность. А также, что она высмеивает прическу отца, обсуждая с друзьями, как именно ему удается добиться необычного цвета и странной укладки.