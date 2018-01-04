В Чернигове нашли похищенные бюсты Пушкина и Коцюбинского

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Чернигове найдены похищенные в декабре 2017 года бюсты писателей Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.

"Украденные памятники Коцюбинскому и Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания черниговский городской голова Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать", - написал Ломако в своем фейсбуке.

Он также уточнил, что эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время Независимости", а муниципальная охрана со штатом немногим более 20 человек создавалась не для охраны отдельных объектов.

18 декабря стало известно о том, что в исторической части Чернигова возле Ильинской церкви с могилы писателя Михаила Коцюбинского сбросили с постамента и украли бронзовый бюст весом около 100 кг.

Кроме того, в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст А.Пушкина, установленный в историческом центре Чернигова - на Валу.