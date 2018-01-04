На казахстанских интернет-ресурсах обнаружили вирусы-"майнеры"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предпринимает меры по защите казахстанского сегмента интернета от вируса-"майнера", сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые казахстанские СМИ сообщили об обнаружении вирусов-"майнеров" на интернет-ресурсах balans.kz, kodeks.kz и urist.kz.

"Майнер" представляет собой вредоносный скрипт, который запускается при открытии пользователем страницы сайта. В результате запускается центральное процессорное устройство (ЦПУ) машины, которое, в свою очередь, запускает процесс добычи криптовалюты Monero, что приводит к высокой загруженности пользовательского компьютера. При этом злоумышленник получает криптовалюту за счет ресурсов атакованной машины, пояснили в пресс-службе.

"Чтобы обезопасить себя от возможных последствий всем пользователям, посещавшим этот сайт, рекомендуется проверить свои компьютеры антивирусными средствами, в случае, если с сайта скачивались какие-либо материалы, перед открытием рекомендуется провести их проверку дополнительно. Для того чтобы обезопасить себя от "майнеров", пользователям рекомендуется пользоваться соответствующими расширениями для браузеров, блокирующими такие вредоносные скрипты", - указывается в сообщении.