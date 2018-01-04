Неизвестные на автомобиле из Бельгии стреляли по полицейским в Нидерландах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Близ города Дордрехт в Нидерландах в четверг вечером из зарегистрированного в Бельгии автомобиля раздались выстрелы в направлении полицейских, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на нидерландские источники.

Инцидент произошел на автомагистрали A16, связывающей Антверпен с Роттердамом.

По данным нидерландской полиции, после преследования удалось задержать автомобиль, из которого велась стрельба. Четыре человека задержаны, об их личностях пока ничего не сообщается.

Автомагистраль в районе Дордрехта в направлении Бреды в четверг вечером была полностью блокирована, что привело к многокилометровым пробкам.