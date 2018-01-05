Главные новости
В миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
В мире

В Кабуле в результате теракта погибли 13 полицейских

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате террористической атаки в квартале Банаи в девятом районе афганской столицы погибли 13 сотрудников полиции, 16 стражей порядка ранены, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Кабуле представитель полиции города.

По словам офицера полиции, в ходе атаки также получили ранения двое местных жителей. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов.

Представитель полиции Кабула сообщил, что накануне в этом районе проводился рейд по задержанию вооруженной бандгруппы Хусайна, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

"Бандгруппа открыла огонь по полицейским, ответным огнем главарь банды Хусайн был ранен и задержан, его телохранитель убит. Когда в район прибыло подразделение по борьбе с террором, из толпы местных жителей к стражам порядка приблизился террорист-смертник и привел в действие взрывное устройство", - сообщил представитель полиции Кабула.

Накануне ряд афганских СМИ сообщили, что в квартале Банаи произошла стычка между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как стражи порядка пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного. В результате столкновений с полицией погиб один торговец, четверо получили ранения. После этого несколько десятков местных жителей вышли на демонстрацию протеста, был сожжен полицейский автомобиль и в район были введены дополнительные силы правопорядка.

Теги: Афганистан, Кабул
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон
Как сообщают СМИ со ссылкой на ФБР, выясняется, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем СШАПодробнее
Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы
В Тбилиси суд признал политика виновным в превышение полномочий на посту президентаПодробнее
Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопадаРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
Мэр Нью-Йорка также объявил чрезвычайное положение в городе, аэропорта имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия временно приостановили работу в связи с непогодойПодробнее
США согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в ПхенчханеСША согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане
В Вашингтоне выразили надежду на позитивный итог возможных переговоров между КНДР и Республикой КореяПодробнее
Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в ИранеЕвросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране
Брюссель выразил "глубочайшее сочувствие" семье погибшегоПодробнее
Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Американские СМИ утверждают, что президент пришел в ярость после публикации отрывков из книги, где описывается якобы реальное положение дел в администрацииПодробнее
Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков
Генпрокурор Ирана заявил, что за недавними акциями протеста стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, которые несколько лет планировали заговор против ТегеранаПодробнее
"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США
Во Флориде впервые за десятилетия выпал снег, а на Аляске потеплело до +9 градусов ЦельсияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопадаВ РоссииСбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в РоссииВ миреСША согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в ПхенчханеВ РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтеры Подробнее

Сильные снегопады в США

Сильные снегопады в США7 фото

Конституционный суд Молдавии вновь временно отстранил от должности Додона

Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонКак сообщают СМИ со ссылкой на ФБР, выясняется, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем США Подробнее

В Сочи в результате ДТП погибли три человека

В Кабуле в результате теракта погибли 13 полицейских

Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы

Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ Тбилиси суд признал политика виновным в превышение полномочий на посту президента Подробнее

В МЧС предупредили о гололеде на дорогах Москвы и Подмосковья

В Москве за три года по плану построят до 12 млн кв. м жилья

Туман привел к задержкам в аэропорту Симферополя

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru