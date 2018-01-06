Тиллерсон анонсировал важные переговоры по РСМД с Россией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выступают за налаживание нормальных отношений с Россией, но решение этого вопроса сталкивается со сложностями, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "И я заявлял совершенно определенно, и президент заявлял определенно, что между нашими странами должны существовать продуктивные отношения. Но сегодня ситуация в этой области очень напряженная по причинам, которые, думаю, американский народ понимает", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой "поддерживаются очень активные контакты", включающие встречи президентов двух стран, их телефонные переговоры, а также связи по линии внешнеполитических ведомств и министерств обороны.

В частности, сказал госсекретарь, "мы вскоре проведем очень важные переговоры по СНВ и по РСМД".

Коснувшись своих встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Тиллерсон сказал, что и российский министр и он "достаточно жестко" подходят к обсуждаемым вопросов.

"Думаю, это важно, что мы обсуждаем эти жесткие вопросы, мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом по тем аспектам, по которым я и, думаю, также и министр Лавров, привержены улучшению отношений между нами", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что "существуют сложные проблемы, камнем преткновения является Украина".

"Мы должны достичь прогресса по Украине, как мы добились этого по Сирии, что способствует полному уничтожению ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", - сказал Тиллерсон.

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что Россия "будет вмешиваться в выборы (в конгресс США - ИФ) 2018 года", Тиллерсон сказал: "Не знаю, надеюсь, что нет".

Он отметил, что "пока нет свидетельств", что Москва намерена это делать, хотя она и "занимается этим в ходе других выборов - в Европе и повсюду". Это, по его словам, "не приносит никаких выгод" России самой, следует сосредоточиться на более важных проблемах - Сирия, Украина, стабильность в Восточной Европе.