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В Восточно-Китайском море столкнулись два судна

Есть обновление от 12:28

По данным местных СМИ, в результате столкновения танкера и сухогруза, из первого разлилась нефть

В Восточно-Китайском море столкнулись два судна
Восточно-Китайское море
Фото: JTB Photo/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По поступающей информации, 32 члена панамского танкера Sanchi пропали без вести в результате столкновения с гонконгским сухогрузом CF Crystal, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Столкновение произошло в Восточно-Китайском море в минувшую субботу около 20 часов по местному времени (15 часов по Москве) в 160 морских милях от дельты реки Янцзы. Танкер загорелся, произошел разлив нефти, вокруг аварийного судна зафиксировано нефтяное пятно.

Спасательные работы и тушение горящего танкера продолжаются.

Из 21 члена экипажа сухогруза никто не пострадал.

Теги: Sanchi, CF Crystal, Восточно-Китайское море
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