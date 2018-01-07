В Восточно-Китайском море столкнулись два судна

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По поступающей информации, 32 члена панамского танкера Sanchi пропали без вести в результате столкновения с гонконгским сухогрузом CF Crystal, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Столкновение произошло в Восточно-Китайском море в минувшую субботу около 20 часов по местному времени (15 часов по Москве) в 160 морских милях от дельты реки Янцзы. Танкер загорелся, произошел разлив нефти, вокруг аварийного судна зафиксировано нефтяное пятно.

Спасательные работы и тушение горящего танкера продолжаются.

Из 21 члена экипажа сухогруза никто не пострадал.