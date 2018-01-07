Ле Пен предлагает изменить название "Национального фронта"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Лидер французского "Национального фронта" (НФ) Марин Ле Пен призвала к переменам в партии, в том числе к смене ее названия на съезде НФ, который состоится 10-11 марта.

"Если мы меняем "Национальный фронт", тогда нужно также сменить его название", - приводит ее слова сайт газеты "Фигаро".

Этот вопрос, а также изменение устава, сообщает издание, будет обсуждать в понедельник политбюро партии в штаб-квартире НФ в Нантере.

В публикации отмечается, что в сентябре 2017 года М.Ле Пен выдвинула эту идею, предложенную для общепартийного обсуждения. И хотя не все голоса подсчитаны, из половины уже высказанных мнений 80% членов партии выступили против изменения названия, отмечает "Фигаро" со ссылкой на канал RTL.

Хотя М.Ле Пен назвала эту информацию "fake news", издание утверждает, что ее соратники признают, что результаты голосования складываются не очевидно в пользу его инициатора.

Помимо вопроса о названии партии, по данным "Фигаро", в повестке политбюро также изменения организационного характера, призванные привести к большей открытости партии и заложить основу ее дальнейшего продвижения к роли правящей силы в стране.