Сильный туман парализовал работу аэропорта Тбилиси

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сильный и густой туман стал причиной отмены всех авиарейсов в ночь на понедельник в Тбилисском международном аэропорту.

"На данный момент из-за тумана отменены 10 запланированных авиарейсов, еще несколько рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет", - сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

В частности, не смогли прибыть в Тбилиси рейсы из Анкары и Стамбула, а также из Тегерана, Алма-Аты, Тель-Авива, Киева, Дохи, Шарджа, Баку, Урумчи, задерживаются рейсы из Москвы, Минска, Дубая, Мюнхена и Риги.

В администрации аэропорта заявляют, что как минимум до 9:00 аэропорт не сможет принимать и выпускать самолеты. При этом не уточняют, когда могут быть восстановлены отмененные рейсы, нет информации и о том, будут ли отложены и другие рейсы.