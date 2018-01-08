Пражские астрономические часы демонтируют для реставрации

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши в Праге, остановят и увезут на реставрацию, сообщает Associated Press.
В последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.
Часы будут демонтированы и полностью разобраны. Их детали заберут на реставрацию, поскольку ратуша серьезно пострадала во время второй мировой войны, а проведенные работы в послевоенный период не были исполнены должным образом.
Ожидается, что часы вернут на башню в конце лета.
Prague Atronomical Clock will be closed for a full reconstruction for 6 months! 😳😭— Prague Castle (@adelino0614) 8 января 2018 г.
Today on Monday, January 8 you can see Orloj for the last time before the complete repair. Then it will be dismantled and taken to the restoration, that will last about five to six months.
Recon pic.twitter.com/WDqydKFrIk