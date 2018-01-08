Пражские астрономические часы демонтируют для реставрации

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши в Праге, остановят и увезут на реставрацию, сообщает Associated Press.

В последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.

Часы будут демонтированы и полностью разобраны. Их детали заберут на реставрацию, поскольку ратуша серьезно пострадала во время второй мировой войны, а проведенные работы в послевоенный период не были исполнены должным образом.

Ожидается, что часы вернут на башню в конце лета.