Пожар произошел в башне "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Два человека были травмированы при возгорании на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке, сообщает NBC со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.

Возгорание возникло в системе вентиляции на крыше здания ранее в понедельник. Пожар уже локализован.

Сообщалось, что в этом здании в данный момент нет президента США.

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG — CBS News (@CBSNews) 8 января 2018 г.