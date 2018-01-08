Тереза Мэй провела перестановки в британском правительстве

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, глава МВД Британии Эмбер Радд, британский министр финансов Филип Хаммонд, министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис и министр по делам местных общин Саджид Джавид сохранили свои посты по итогам технических перестановок в правительстве, сообщают британские СМИ.

Телеканал Sky News отмечает, что перед перестановками ожидалось, что все эти министры сохранят за собой свои посты.

Ранее стало известно об отставке председателя Консервативной партии Патрика Маклохлина и министра по делам Северной Ирландии Джеймса Брокеншира, который покинул пост из-за проблем со здоровьем. Кто заменит его на этом посту, пока неизвестно.

Вместо Маклохлина председателем партии назначили экс-министра по миграции Брэндона Льюиса, а его заместителем - Джеймса Клеверли.