Украинские националисты устроили акцию у стен Киево-Печерской Лавры

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Активисты украинской националистической организации С14 проводят протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице Украины.
Как сообщает организация в фейсбуке, акция под Лаврой "направлена против ФСБ РФ".
На фотографиях, которые
https://www.facebook.com/c14news/posts/1464117337025893
на странице С14, несколько десяткой человек растянули поперек дороги транспарант с текстом "ФСБ, прочь из Лавры".
В организации также утверждают, что в Лавре отказываются отпевать усопших, крещеных не в церкви Московского патриархата.
"Ситуация очень накалена…. Акция против ФСБ в Лавре продолжается", - сказано в сообщении.