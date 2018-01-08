Украинские националисты устроили акцию у стен Киево-Печерской Лавры

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Активисты украинской националистической организации С14 проводят протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице Украины.

Как сообщает организация в фейсбуке, акция под Лаврой "направлена против ФСБ РФ".

На фотографиях, которые

https://www.facebook.com/c14news/posts/1464117337025893

на странице С14, несколько десяткой человек растянули поперек дороги транспарант с текстом "ФСБ, прочь из Лавры".

В организации также утверждают, что в Лавре отказываются отпевать усопших, крещеных не в церкви Московского патриархата.

"Ситуация очень накалена…. Акция против ФСБ в Лавре продолжается", - сказано в сообщении.