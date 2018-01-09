Россиянин на мотоцикле въехал в толпу прохожих в Таиланде

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами произошло в Паттайе, среди погибших - российский турист, который на мотоцикле въехал в толпу прохожих, сообщают во вторник таиландские СМИ.

Инцидент произошел в полдень во вторник на оживленной улице в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял 22-летний россиянин Александр Захаров, врезался в одну из групп прохожих, ожидавших возможности перейти улицу.

Погибли сам Захаров, пассажирка его мотоцикла, которой оказалась местная жительница 20-25 лет, и 20-летний турист из Южной Кореи. Тела погибших были доставлены в ближайший госпиталь.

Свидетели происшествия сообщили полиции, что мотоцикл ехал на очень большой скорости.