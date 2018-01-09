Беспилотник США провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk во вторник совершил новый многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский беспилотник с бортовым номером 12-2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, как и в минувшее воскресенье, курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров.

При этом так же, как и в минувшее воскресенье, он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 50 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Как сообщалось, с начала года аналогичные полеты американский разведчик уже совершил 1 и 7 января.

В минувшее воскресенье на обратном пути после выполнения задания на Донбассе американский разведывательный аппарат также совершил пролет вдоль всего российского побережья на Черном море начиная от самой западной оконечности полуострова Крым до Сочи.