В Германии и Италии арестовали около 200 членов мафиозной группировки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полиция Италии и Германии арестовала около 200 человек в рамках совместной операции против калабрийской мафиозной группировки Ндрангета, сообщают во вторник европейские СМИ.

Стражи порядка провели операцию против кланов Фарао и Маринкола, которые вели деятельность в обеих странах в различных сферах, в том числе в винной и продовольственной промышленности, а также владели предприятиями по сбору мусора.

Отмечается, что полицейские в ходе совместной операции в двух странах изъяли у мафиози активы на почти 50 млн евро.