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Американские военные самолеты вновь провели разведку у побережья РФ на Черном море

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские военные самолеты во вторник осуществили очередную многочасовую разведывательную операцию вдоль практически всего российского побережья на Черном море, сообщают западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который ранее во вторник проводил разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после вхождения в воздушное пространство над международными водами Черного моря совершил не менее четырех пролетов вдоль западного и южного побережья Крыма до Керченского пролива, а также побережья Краснодарского края практически до Сочи.

Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168438 и позывным PS096 сначала подлетел к побережью Краснодарского края в районе Новороссийска и Анапы. Затем, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья Крыма, американский морской разведчик длительное время кружил к западу от Севастополя. После этого он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

Теги: США, Россия
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