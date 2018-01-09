США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, во вторники были переброшены на передовые авиабазы в Великобритании, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По их данным, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии после трансатлантического перелета совершили посадку два американских стратегических бомбардировщика соответственно с бортовыми номерами 60-0009 и 60-0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51. Еще один бомбардировщик с бортовым номером 60-0012 и позывным MYTEE53 в связи с неблагоприятными погодными условиями совершил посадку на британской авиабазе Милденхолл.

Все три B-52H входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота.

О непосредственных целях и задачах переброски стратегической авиации ВВС США в Европу неизвестно.