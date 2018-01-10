Британскую армию раскритиковали за излишнюю политкорректность в рекламной кампании

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Британская армия запустила рекламную кампанию с целью призвать в свои ряды больше женщин, национальных и религиозных меньшинств, потратив на нее 1,6 млн фунтов (1,8 млн евро).

Содержание акции уже вызвало возмущение и насмешки в соцсетях, сообщает The Guardian.

Серия роликов, появившихся в Интернете, а также на британском радио и телевидении, отвечает на вопросы, которые, по мнению их авторов, могут возникнуть у потенциальных новобранцев: "Могу ли я быть геем в армии?", "Что будет, если меня переполняют эмоции в армии?", "Могу ли я исповедовать мою веру в армии?", "Будут ли меня слушать в армии?", "Должен ли я быть супергероем, чтобы поступить на службу в армию?" и другие.

Как констатирует издание, многие пользователи, ознакомившись с рекламой, посчитали, что британская армия "прогнулась" под влиянием сторонников политкорректности и пытается представить военную службу местом, где "можно выражать эмоции, потому что требования "быть мужиком" уходят в прошлое".

Защищать новую акцию пришлось главе генштаба генералу Нику Картеру, который заявил, что армия Великобритании в современных условиях должна обращаться не только к молодым белым мужчинам.

"Боевой дух и способность сражаться остаются высшим приоритетом для британской армии. Эта кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями", - заявил он, выступая на радио.

Он констатировал, что раньше их традиционной целевой группой были белые мужчины 16-25 лет, но теперь "их не так много, как было раньше".

"Би-би-си" приводит мнения критиков нового направления британской армии, которые считают, что она, прежде всего, должна уметь воевать, а не представлять все слои общества. Так отставной генерал-майор Тимоти Кросса констатировал, что в британской армии действительно есть проблема с набором военнослужащих, но он не видит решения в изображении службы чем-то "миленьким".

Экс-министр Иан Дункан Смит, который служил в полку шотландских гвардейцев в Родезии и Северной Ирландии, заявил, что реклама неудачная.

"Когда по вам ведут огонь, люди вокруг вас - это ваша семья, вы защищаете их, они - вас. Вот о чем должна быть реклама, а не о том "как можно себя выразить", - считает он.