В мире

Британскую армию раскритиковали за излишнюю политкорректность в рекламной кампании

Новые ролики, призывающие записываться в армию, обещают, что геи, представители национальных и религиозных меньшинств и даже очень эмоциональные люди смогут комфортно чувствовать себя на службе

Британскую армию раскритиковали за излишнюю политкорректность в рекламной кампании
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Британская армия запустила рекламную кампанию с целью призвать в свои ряды больше женщин, национальных и религиозных меньшинств, потратив на нее 1,6 млн фунтов (1,8 млн евро).

Содержание акции уже вызвало возмущение и насмешки в соцсетях, сообщает The Guardian.

Серия роликов, появившихся в Интернете, а также на британском радио и телевидении, отвечает на вопросы, которые, по мнению их авторов, могут возникнуть у потенциальных новобранцев: "Могу ли я быть геем в армии?", "Что будет, если меня переполняют эмоции в армии?", "Могу ли я исповедовать мою веру в армии?", "Будут ли меня слушать в армии?", "Должен ли я быть супергероем, чтобы поступить на службу в армию?" и другие.

Как констатирует издание, многие пользователи, ознакомившись с рекламой, посчитали, что британская армия "прогнулась" под влиянием сторонников политкорректности и пытается представить военную службу местом, где "можно выражать эмоции, потому что требования "быть мужиком" уходят в прошлое".

Защищать новую акцию пришлось главе генштаба генералу Нику Картеру, который заявил, что армия Великобритании в современных условиях должна обращаться не только к молодым белым мужчинам.

"Боевой дух и способность сражаться остаются высшим приоритетом для британской армии. Эта кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями", - заявил он, выступая на радио.

Он констатировал, что раньше их традиционной целевой группой были белые мужчины 16-25 лет, но теперь "их не так много, как было раньше".

"Би-би-си" приводит мнения критиков нового направления британской армии, которые считают, что она, прежде всего, должна уметь воевать, а не представлять все слои общества. Так отставной генерал-майор Тимоти Кросса констатировал, что в британской армии действительно есть проблема с набором военнослужащих, но он не видит решения в изображении службы чем-то "миленьким".

Экс-министр Иан Дункан Смит, который служил в полку шотландских гвардейцев в Родезии и Северной Ирландии, заявил, что реклама неудачная.

"Когда по вам ведут огонь, люди вокруг вас - это ваша семья, вы защищаете их, они - вас. Вот о чем должна быть реклама, а не о том "как можно себя выразить", - считает он.

Теги: Великобритания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"
Ранее СМИ сообщали, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить президентаПодробнее
СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против ИранаСМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против Ирана
США введут новые ограничения, но не будут менять условия договора с Тегераном по атомуПодробнее
В ЧФ рассказали о столкновении десантного корабля "Ямал" в Эгейском мореВ ЧФ рассказали о столкновении десантного корабля "Ямал" в Эгейском море
Инцидент произошел по вине гражданского судна под флагом Сьера-Леоне, заявили на Черноморском флотеПодробнее
Демпартия США нашла российское влияние в 19 странах ЕвропыДемпартия США нашла российское влияние в 19 странах Европы
По мнению Демократической партии, Дональд Трамп бездействует, пока Москва "ведет наступление на демократию в Европе и США"Подробнее
И.о. президента Молдавии подписал закон о борьбе с "российской пропагандой"И.о. президента Молдавии подписал закон о борьбе с "российской пропагандой"
Документ предусматривает запрет на трансляцию в стране российских телеканаловПодробнее
Москва направила письма Анкаре после попытки дрон-атаки боевиков из ИдлибаМосква направила письма Анкаре после попытки дрон-атаки боевиков из Идлиба
Минобороны РФ напомнило главам Генштаба и разведки Турции о необходимости следить за режимом прекращения огня на подконтрольных территорияхПодробнее
США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщикаСША перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика
Самолеты B-52H способны нести ядерное оружиеПодробнее
Послы РФ и Ирана в Анкаре вызваны в МИД Турции из-за ситуации в сирийском ИдлибеПослы РФ и Ирана в Анкаре вызваны в МИД Турции из-за ситуации в сирийском Идлибе
По информации СМИ, Турция просит Москву и Тегеран повлиять на Дамаск после предположительного нарушения сирийской армией границ зоны деэскалацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Самые дорогие футболисты мира10 фото
09 января
Самые дорогие футболисты мира
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРезервный фонд РФ прекратит существование с 1 февраляСпортХакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от ОлимпиадВ РоссииСуд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"В миреВ ЧФ рассказали о столкновении десантного корабля "Ямал" в Эгейском мореКультураСкончался актер Михаил ДержавинВ РоссииВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"Ранее СМИ сообщали, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить президента Подробнее

Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР

Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ

МИД Эквадора отказался подтвердить предоставление гражданства Джулиану Ассанжу

США потребовали от Ирана освободить задержанных участников акций протеста

Посольство РФ в США добилось лечения россиянина Виктора Бута

Из отеля Ritz в Париже похитили украшения на €4 млн

Военные США в ноябре и декабре уничтожили в Йемене трех лидеров "Аль-Каиды"

Компания Дерипаски подала иск против Манафорта

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Действующий победитель "Дакара", лидирующий в зачете грузовиков и сейчас, стал победителем второго этапа подряд; сломавший руку квадроциклист Карякин выбыл Подробнее

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против Ирана

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против ИранаСША введут новые ограничения, но не будут менять условия договора с Тегераном по атому Подробнее

Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ в 2018 году при сохранении цен на нефть

Общий объем резервов сейчас составляет 4,59 трлн рублей Подробнее

ООН впервые с июня доставила гумпомощь сирийцам в Эр-Рукбане

Генсек ООН посетит Колумбию из-за обострения внутриполитического кризиса

В Эстонию для охраны неба над Балтией прибыли итальянские истребители

Начальники Генштабов РФ и США обсудили Сирию в телефонном разговоре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru