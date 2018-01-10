В Эстонию для охраны неба над Балтией прибыли итальянские истребители

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Эстонию на авиабазу Эмари для охраны воздушного пространства стран Балтии в среду прибыл авиаотряд ВВС Италии, который сменит в порядке ротации отряд ВВС Бельгии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на церемонии поблагодарила бельгийских летчиков. "Ваш вклад был замечательным примером солидарности, как союзных государств НАТО, так и готовности и способности Бельгии поддержать своих союзников", - сказала Кальюлайд.

Она приветствовала итальянский авиаотряд, отметив, что "Италия вносит своими самолетами вклад в коллективную оборону восточного крыла НАТО, так же, как Эстония вносит активно своими военнослужащими вклад в зарубежные операции на южной крыле альянса".

На вооружении прибывших итальянских пилотов четыре многофункциональных истребителя Eurofighter, способных также выполнять задачи штурмовиков, осуществлять наблюдательные и разведывательные полеты.

Согласно решению Совета НАТО от 29 марта 2004 года ВВС государств альянса осуществляют охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, не имеющих своих истребителей. В 2012 году Чикагский саммит НАТО продлил миссию в государствах Балтии на неопределенный срок.

Еще один отряд ВВС стран НАТО базируется в Литве на авиабазе в Шауляе. 8 января авиаотряд ВВС Дании, на вооружении которого самолеты F-16, сменил авиаотряд ВВС США.