Генсек ООН посетит Колумбию из-за обострения внутриполитического кризиса

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как ожидается, прибудет с официальным визитом в Колумбию в ближайшие выходные, сообщает в среду агентство АР.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, у Гутерриша запланированы встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, а также с правительственными чиновниками и представителями вооруженных сил страны.

Помимо этого, Гутерриш намерен встретиться с представителями группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), политической миссии ООН в Колумбии, а также католической церкви, отмечает АР.

Визит Гутерриша связан с обострением кризиса, который последовал за окончанием действия мирного соглашения между правительством страны и Армией национального освобождения (АНО).

По данным агентства, новый раунд переговоров между правительством и АНО был запланирован на среду, 10 января. Темой встречи должно было стать заключение нового мирного соглашения между сторонами. Тем не менее, президент Колумбии отозвал представителя правительства Густаво Белла.

Предыдущее соглашение между сторонами было заключено в октябре минувшего года и истекло накануне, за чем последовали атаки со стороны повстанцев.