Из отеля Ritz в Париже похитили украшения на €4 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей украла украшения, стоимость которых оценивается в 4 млн евро, из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz, сообщает в среду вечером радиостанция "Франс-энфо".

В ограблении на Вандомской площади участвовали пять человек. При помощи топоров они разбили витрины и попытались скрыться с драгоценностями. Впоследствии полицейским удалось задержать троих подозреваемых, продолжается розыск еще двоих.

На витрине магазина в Ritz часто выставлены очень дорогостоящие украшения от известных производителей, так как в гостинице останавливаются состоятельные люди, которых могут заинтересовать элитные ювелирные изделия, отмечает радиостанция.

В квартале, в котором расположены, в частности, Ritz и министерство юстиции Франции, несколько лет назад была усилена безопасность. Это связано с тем, что в 2014 году там прошла серия дерзких ограблений ювелирных магазинов.