МИД Эквадора отказался подтвердить предоставление гражданства Джулиану Ассанжу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В МИД Эквадора заявили в среду, что не намерены ни подтверждать, ни опровергать появившиеся в СМИ данные о предоставлению основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу эквадорского гражданства.

"Министерство иностранных дел Эквадора подчеркивает, что не будет реагировать на слухи и на передаваемую вне правильного контекста информацию, касающуюся этого случая", - цитирует агентство ЭФЭ заявление эквадорского внешнеполитического ведомства.

Ранее в среду эквадорское издание "Комерсио" сообщило, что, по его информации, австралиец Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора и даже привело номер этого документа.

Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.