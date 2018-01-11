В Белоруссии предложили освоить выпуск маршмэллоу, смартфонов и серпов из качественной стали

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии обновлен перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента в 2018 году. Он опубликован на официальном сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Перечень состоит из 2 групп. В первую группу товаров вошло 136 позиций, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте, во вторую группу - 219 позиций, не производимых в республике.

В частности, среди товаров, которые в стране вообще не производятся, - мультиварки, кофеварки, ударопрочная посуда, эпиляторы, автомагнитолы и серпы из "качественной износостойкой стали". Кроме того, министерство предлагает белорусским производителям освоить производство ноутбуков с "высокими техническими характеристиками и функциональными возможностями, современным дизайном" и смартфоны "со скоростным интернетом, почтой, мощной операционной системой, приложениями позволяющими редактировать изображения, текстовые документы".

Кроме того, предлагается освоить выпуск маршмэллоу, шоколадного драже типа "M&M's", шоколадных яиц а-ля "Киндер-сюрприз" и бульонные кубики. Среди товаров для детей, которые предложено выпускать, - бутылочки, пустышки, соски, целый ряд разнообразных игрушек, в том числе куклы, выполняющие жизненные функции, "подчеркивающие его сходство с малышом (можно кормить, поить, купать, может плакать, засыпать)".