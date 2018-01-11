Эсминец ВМФ Ирана налетел на волнорез в Каспийском море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В гавани возле иранского города Бендер-Энзели в Каспийском море эсминец военно-морских сил Ирана "Демавенд" врезался в бетонный волнорез, сообщают иранские СМИ.

По неподтвержденным ВМС данным источников СМИ, в результате столкновения шесть членов экипажа корабля выпали за борт, четырех удалось спасти, поиски двух продолжаются. Происшествие произошло в среду вечером.

Официальных данных о пострадавших или повреждениях корабля нет. На опубликованных СМИ фотографиях видно, что корабль в результате аварии сильно накренился на правый борт.

По предварительной информации, в качестве главной причины крушения эсминца рассматривается шторм: во время аварии высота волн достигала четырех метров.

Эсминец, изначально названный "Джамаран-2" был спущен на воду в марте 2012 года и вошел в состав северной флотилии в 2015 году, став крупнейшим иранским военным кораблем на Каспии.