Эсминец ВМФ Ирана налетел на волнорез в Каспийском море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В гавани возле иранского города Бендер-Энзели в Каспийском море эсминец военно-морских сил Ирана "Демавенд" врезался в бетонный волнорез, сообщают иранские СМИ.
По неподтвержденным ВМС данным источников СМИ, в результате столкновения шесть членов экипажа корабля выпали за борт, четырех удалось спасти, поиски двух продолжаются. Происшествие произошло в среду вечером.
Официальных данных о пострадавших или повреждениях корабля нет. На опубликованных СМИ фотографиях видно, что корабль в результате аварии сильно накренился на правый борт.
#Iranian Moudge-class light frigate #DAMAVAND 77 hit a concrete breakwater at Bandar Anzali on the Caspian Sea; 2 sailors still missing https://t.co/YXpPfL2CNM and https://t.co/PigZG0zo5w pic.twitter.com/sSkjRht4Mn— Chris Cavas (@CavasShips) 11 января 2018 г.
По предварительной информации, в качестве главной причины крушения эсминца рассматривается шторм: во время аварии высота волн достигала четырех метров.
Эсминец, изначально названный "Джамаран-2" был спущен на воду в марте 2012 года и вошел в состав северной флотилии в 2015 году, став крупнейшим иранским военным кораблем на Каспии.
Crew of #Iran Mowj-Class Corvette 'Damavand' rescued (unconfirmed injuries/fatalities) as vessel shown washed against the breakwater to Caspian Sea port of Bandar Anzali https://t.co/sOU2Xo80EA pic.twitter.com/dZD4D32BO1— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 10 января 2018 г.