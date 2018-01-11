В Тунисе продолжились протесты против экономической политики правительства

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Тунисе третью ночь подряд продолжались протесты против мер правительства по жесткой экономии, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. С начала беспорядков арестованы около 240 человек, один человек погиб, ранения получили 49 сотрудников полиции.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед осудил действия протестующих, заявив, что они пытаются ослабить государство.

Демонстранты требуют от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступают за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей. Кроме того, в новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.

Протесты проходят в ряде городов Туниса, в том числе в столице. Минобороны страны заявило, что в основных городах Туниса военные взяли под охрану банки, почтовые отделения и государственные учреждения.