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На Украине предложили штрафовать гастролирующих в РФ украинских артистов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины инициирует изменения в законодательство, позволяющие ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, выступающих в России.

Как говорится в заявлении регулятора, распространенном в четверг, в Нацсовет поступают обращения, касающиеся выступлений украинских артистов, которые активно гастролируют в России.

"В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю. Эта ситуация может быть решена только в законодательном поле", - поясняет регулятор.

В Нацсовете считают, что "законодатели (Верховная рада - ИФ) могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей", которые гастролируют в "стране, признанной агрессором".

"Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - предлагает Нацсовет по телерадиовещанию.

В свою очередь, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко озвучил свои предложения относительно выступлений украинских артистов в РФ.

"Что касается наших гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4) в Украине платишь дополнительный военный сбор", - написал он в своем твиттере в четверг.

Теги: Украина, Россия
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