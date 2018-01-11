Полиция Таиланда задержала члена якудзы после публикации его снимка в фейсбуке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полиция Таиланда благодаря вирусной фотографии в фейсбуке задержали 74-летнего Сигехару Сираи, который в прошлом занимал высокий пост в крупнейшей группировке японской мафии якудза Ямагути-гуми. Об этом сообщает в четверг China press.

Полиция задержала Сираи в городе Лопбури в центральной части Таиланда накануне после публикации в фейсбуке фотографии человека, чье тело было покрыто татуировками. Фотоснимки увидела полиция Японии и связалась с коллегами в Таиланде, поскольку человеком на фото оказался находившийся в международном розыске бывший член якудзы.

Полиция Таиланда задержала Сираи за незаконные въезд в Таиланд и пребывание на территории королевства. Ожидается, что вскоре он будет экстрадирован в Японию, где ему предъявят обвинения в убийстве.

Сираи бежал из Японии в 2003 году после убийства главы соперничающей фракции в группировке. Семь его подчиненных суд признал виновными в этом преступлении и приговорил их к наказанию от 12 до 17 лет лишения свободы.