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Трамп сообщил о продаже Норвегии вымышленных самолетов F-52 из Call of Duty

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, когда, говоря о поставках Норвегии военной техники, упомянул об отправке в эту страну вымышленных боевых самолетов F-52, сообщает американская газета The Washington Post.

"В ноябре мы начали поставки первых самолетов F-52 и F-35", - приводит издание слова президента.

Самолеты F-52 фигурируют в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, действие которой разворачивается в 2054-2061 годы.

The Washington Post отмечает, что, по всей видимости, Трамп спутал модели самолетов с их количеством, поскольку речь шла о поставках в Норвегию 52 американских истребителей.

Теги: Дональд Трамп, США
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