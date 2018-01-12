Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Эстония при поддержке ЕС приобрела за полмиллиона евро девять беспилотников ELIX-XL для использования на границе с Россией. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны страны.

На покупку летательных аппаратов 444,45 тыс. евро выделил Евросоюз, еще 55,55 тыс. евро поступили от МВД Эстонии, отмечается в сообщении.

Приобретение беспилотников является частью общего проекта пограничного строительства, призванного обеспечить защиту внешней границы Эстонии, Европы и НАТО, заявил вице-канцлер министерства внутренних дел по вопросам политики правопорядка и миграции Райво Кюйт (Raivo Kuut).

"Главное изменение в методике и идеологии охраны границы заключается в том, что если годы назад основное внимание уделялось работе пограничников, то в отношении обустраиваемой границы все возрастающая роль отводится технике и технологиям. Использование беспилотников в повседневной пограничной деятельности создает лучшие возможности предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", - сказал Кюйт.

Беспилотники были приобретены у эстонской компании ELI OU. Время полета ELIX-XL составляет до одного часа, радиус полета - до 5 км. Беспилотники снабжены видеокамерами с инфракрасными модулями, что позволяет использовать их как днем, так и ночью.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии представит беспилотники в пятницу на заставе Муствеэ, говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Эстонии заявляли, что строительство эстонско-российской границы будет в целом завершено к февралю 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие Эстонской республики. Оснащение средствами технической и электронной охраны эстонско-российской границы планируется завершить в 2019 году. Правительство Эстонии инвестирует в ее строительство 74 млн евро.