Правительство Гаити потребовало от Вашингтона объяснений из-за слов Трампа о мигрантах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Гаити "резко осуждает" комментарии президента США Дональда Трампа про гаитянских иммигрантов и требует официальных объяснений от американской стороны, заявил посол Гаити в США Поль Альтидор американскому телеканалу NBC.

В правительстве Гаити уверены, что высказывания Трампа "основаны на стереотипах", отметил он. "Либо президента (США - ИФ) дезинформировали, либо он плохо образован", - добавил посол.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме выразил недовольство тем, что его соратники стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке" (в оригинале shithole countries - ИФ), в то время как можно было бы принять граждан из таких стран, как Норвегия.

После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены вновь обвинили Трампа в расизме.

В свою очередь Белый дом выпустил заявление, в котором не опровергаются слова президента. В нем также говорилось, что Трамп поддерживает иммиграционную политику для людей, "которые смогут внести свой вклад в (американское - ИФ) общество".

Ранее в пятницу стало известно, что Трамп отклонил проект миграционного соглашения, составленного обеими главными партиями США.