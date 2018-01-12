Анкара посоветовала своим гражданам избегать поездок в США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Турции в пятницу рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в США, сообщает газета Sabah.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта рекомендация связана с повышенным риском терактов в США, а также с незаконными арестами граждан Турции на американской территории. "Наблюдается увеличение количества случаев, связанных с терроризмом, и насильственных действий в США", - отмечается в заявлении МИД.

Рекомендация со стороны турецких властей последовала после того, как госдепартамент США посоветовал американцам не посещать Турцию из-за повышенной террористической угрозы и неправомерных задержаний граждан США в этой стране.