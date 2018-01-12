МИД РФ назвал созыв встречи по Северной Корее рецидивом менталитета холодной войны

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве расценивают министерскую встречу по КНДР в Ванкувере 15-17 января, созванную по инициативе США и Канады, как рецидив холодной войны и считают ее неуместной на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове.

"Мы знаем о планах проведения в Ванкувере встречи представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 гг. Не можем расценить эту идею иначе как рецидив какого-то сознания или менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между севером и югом Корейского полуострова" - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее мнению, инициатива Канады и США по созыву конференции по северокорейской проблеме может привести к усугублению ситуации на Корейском полуострове. "Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове", - сказала она.