Тысячи человек вышли на улицы Афин в знак протеста против мер жесткой экономии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В столице Греции в пятницу продолжаются массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны, сообщают греческие СМИ.

На улицы Афин в пятницу вышли около 9 тыс. человек, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города.

Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ.

Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января.

Отмечается, что в понедельник демонстрации в Греции возобновятся.

В мае 2017 года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.

В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Это уже не первая забастовка против мер экономии в Греции за последнее время.