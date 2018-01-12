"ВКонтакте" и RuTracker вновь попали в список крупнейших мировых пиратских ресурсов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министерство торговли США вновь внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов, следует из документа, опубликованном на сайте ведомства.

В документе собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, нарушают права интеллектуальной собственности. При этом "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд сайтов.

Авторы документа указывают, что социальные сети могут служить уникальной платформой для обеспечения взаимодействия как культурного, так и коммерческого. "Большинство успешных соцстей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду", - отмечается в документе.

В 2016 году Mail.ru Group (в частности, "ВКонтакте") подписала партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту. Mail.ru тогда отмечала, что подписание соглашений с мейджорами позволили соцсети "ВКонтакте" урегулировать судебные споры с правообладателямя.

Несмотря на эти положительные сигналы, "ВКонтакте" продолжает оставаться ресурсом, нарушающим авторские права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов, говорится в докладе ведомства США.

Упоминание в этом списке не влечет никаких санкций и служит лишь напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

Всего в список вошли 25 сайта разных стран мира, которые по мнению американской стороны нарушают авторские права. В частности, в него вошел сайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.