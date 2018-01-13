В ДНР заявили о подрыве кабеля связи "Водафон-Украины" украинскими военными

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украинские военные подорвали кабель связи, обеспечивающий работу оператора мобильной связи "Водафон-Украина" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Донецк просит ОБСЕ способствовать в проведении восстановительных работ, заявил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Противник предпринял попытку информационной изоляции нашей республики силовым методом. Так, 11 января на временно-подконтрольной Украине территории Донецкой области, в районе населенного пункта Еленовка, диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила диверсию на кабеле связи, обеспечивающим работу украинского сотового оператора "Водафон-Украина" на территории ДНР", - сказал Басурин.

По его словам проведению диверсии предшествовали массированные хакерские атаки на серверы министерства связи ДНР с целью нарушить систему тарификации местного оператора мобильной связи "Феникс".

"В настоящее время хакерские атаки продолжаются, но успешно отражаются техническим персоналом министерства связи. Допуск специалистов сотового оператора "Водафон-Украина" для восстановления линии связи украинская сторона по известным причинам не предоставляет", - добавил Басурин.

Он обратился к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине по мобильной связи.

Со своей стороны "Луганский информационный центр" сообщает со ссылкой на Минсвязи самопровозглашенной Луганской народной республики, что специалисты из ЛНР и ДНР не могут начать ремонтные работы на месте разрыва магистрального оптоволоконного кабеля мобильной связи "Водафон Украина" в Донбассе из-за отсутствия доступа к месту аварии. В Минсвязи ЛНР добавили, что ранее аналогичные разрывы были зафиксированы на магистральных кабелях в районе Счастья и Станицы Луганской.

11 января в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщили о полной остановке обслуживания абонентов украинского мобильного оператора Vodafone на территории самопровозглашенных республик Донбасса из-за порыва магистрального оптоволоконного кабеля в районе населённого пункта Еленовка.