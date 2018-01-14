В Португалии при пожаре в развлекательном центре погибли восемь человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела (округ Визеу) привел к гибели восьми человек, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, еще несколько десятков человек получили ожоги различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание возникло в тот момент, когда в центре проходило соревнование по карточной игре, в котором принимали участие порядка 60 человек.

Причина пожара пока неизвестна, однако местные СМИ сообщают, что к трагедии мог привести взрыв отопительного котла.