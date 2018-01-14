Производитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Более 12 млн коробок порошкового молока для детского питания отозвано в 83 странах на фоне скандала с обнаруженной сальмонеллой на заводе французского молочного концерна Lactalis, сообщает "Би-би-си".

Продукцию корпорации начали отзывать еще в декабре, эти меры коснулись целой серии продуктов, выпускаемых Lactalis. Как напоминает The Guardian, тогда начали срочно отзывать продукцию под марками Milumel, Picot и Celi.

Бактерии сальмонеллы могут вызывать сильные боли в животе, тошноту, диарею и обезвоживание, заражение особенно опасно для маленьких детей. Сообщается, что во Франции зафиксировано 35 случаев заболевания, еще один случай - в Испании. Также проверяются сигналы о возможном заражении в Греции.

Между тем уже несколько родителей подали иски, после того как их дети почувствовали себя плохо.

Главный исполнительный директор Lactalis Эммануэль Бенье в интервью изданию Journal du Dimanche опроверг обвинения в том, что компания пыталась замолчать заражение на одной из фабрик. Он заверил, что корпорация возместит ущерб всем пострадавшим.

По данным компании, заражение сальмонеллой произошло после ремонта на фабрике в коммуне Краон.

В минсельхозе Франции уже заявили, что вводят запрет на продукцию, сделанную на заводе, на время расследования. Французские власти пригрозили штрафами самой Lactalis, а также некоторым торговым сетям, которые продолжали торговать продукцией, несмотря на угрозу заражения.