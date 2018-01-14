Премьеры Эстонии и Дании встретились с военными из боевой группы НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Дании Ларс Лёкке Расмессен посетили в воскресенье дислоцированную в Эстонии в военном городке Тапа боевую группу НАТО, где встретились с прибывшими на этой неделе датским контингентом, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Эстонии.

Как отметил Ратас, союзники находятся в Эстонии, "чтобы продемонстрировать солидарность, решительность и готовность действовать в НАТО совместно против любого агрессора. Или, иными словами, союзники сегодня здесь для того, чтобы сдерживать, беречь мир и это важно для всего НАТО". Вместе с премьер-министрами военный городок посетили также министры обороны Эстонии Юри Луйк и Дании Клаус Хъерт Фредериксен.

В понедельник утром Ратас примет своего коллегу в доме правительства, они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы Европейского союза. Они выступят также на совместной пресс-конференции.

Механизированная пехотная рота вооруженных сил Дании прибыла в Эстонию 10 января. Она входит в состав созданного в 1762 году гвардейского гусарского полка, который является одним из двух гвардейских гусарских полков Дании. Полк состоит из двух механизированных пехотных батальонов и одного учебного батальона. В него входит также кавалеристский эскадрон из 100 военнослужащих и 75 лошадей, в задачу которых входит участие в церемониалах вооруженных сил Дании и эскортировании членов королевской семьи Дании.

На вооружении прибывшей в Эстонию роты находятся боевые машины пехоты CV9035.

Датчане сменили французский контингент батальонной боевой группы НАТО общей численностью более 1200 человек, куда входят также около 800 военнослужащих Великобритании, которые возглавляют группировку.

Согласно решению Варшавского саммита НАТО, в начале апреля 2017 года в Эстонии была дислоцирована боевая группа НАТО с тяжелой боевой техникой. Боевая группа входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.